Trust GXT 835: tastiera da gaming retroilluminata in SUPER SCONTO Amazon

Stile e precisione sono assicurati grazie alla tastiera da gaming Trust GXT 835, oggi disponibile su Amazon con un super sconto del 28%.

Non lasciarti sfuggire questa imperdibile offerta e scopri tutte le incredibili caratteristiche di questa tastiera retroilluminata, pensata appositamente per soddisfare le esigenze dei veri appassionati di giochi.

GXT 835: la tastiera da gaming che cercavi

Con ben 3 modalità di colore LED combinate con la possibilità di regolare la luminosità, potrai personalizzare l’illuminazione della tua tastiera secondo il tuo gusto e il tuo umore. Crea l’atmosfera perfetta per ogni sessione di gioco e lasciati trasportare dalle luci che si adattano al ritmo delle tue azioni.

La Trust Gaming GXT 835 è progettata per offrirti la massima efficienza durante le tue partite. Grazie alla funzione anti-ghosting, potrai eseguire fino a 8 pressioni simultanee di tasti senza rischio di errori o interruzioni, garantendoti una risposta rapida e precisa anche nei momenti più concitati.

La tastiera è dotata di un comodo commutatore modalità gioco, che ti permette di disabilitare direttamente il tasto Windows durante le tue sessioni di gioco. Non dovrai più preoccuparti di accidentali interruzioni mentre sei in azione, potrai concentrarti esclusivamente sulla vittoria.

La Trust Gaming GXT 835 offre anche un design intelligente e confortevole. I piedini antiscivolo in gomma e l’altezza regolabile in 2 fasi ti permetteranno di posizionare la tastiera nella posizione più comoda per te, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco.

Inoltre, grazie ai 12 tasti funzione multimediali, avrai a portata di mano tutte le funzioni di cui hai bisogno per controllare la riproduzione audio e video, il volume e altro ancora, senza dover interrompere il gioco.

Non perdere l’opportunità di migliorare le tue performance di gioco e rendi la tua esperienza videoludica ancora più coinvolgente e avvincente con la Trust Gaming GXT 835. Acquista subito questa fantastica tastiera da gaming in offerta su Amazon a soli 17,99 euro invece di 24,99 euro, e preparati a vivere emozioni uniche e indimenticabili.

