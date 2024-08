Trust GXT 488 Forze: cuffie gaming per PS4 e PS5 a un PREZZO RIDICOLO

Se vuoi vivere i tuoi giochi in modo coinvolgente e più realistico devi sicuramente acquistare delle cuffie da gaming di qualità e oggi le puoi avere a un ottimo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello le Trust GXT 488 Forze a soli 24,49 euro, invece che 49,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma sul prezzo di listino c’è uno sconto del 51% e dunque taglia il prezzo oltre la metà e ti permette di risparmiare più di 25 euro sul totale. Soprattutto potrai avere delle cuffie leggerissime e molto comode, dotate di un pratico microfono per le partite online e compatibili con PlayStation 4 e 5.

Trust GXT 488 Forze a prezzo shock su Amazon

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso non puoi trovare di meglio. Trust GXT 488 Forze hanno un design Over-ear con cuscinetti morbidi e un archetto regolabile imbottito sulla parte alta per garantire il massimo del comfort anche dopo ore e ore di gioco. Sentirai un audio bilanciato per riuscire a percepire ogni suono.

Godono poi di un microfono incorporato pieghevole che ti permette di parlare con i tuoi alleati durante le partite in multiplayer online. Grazie al cavo da 3,5 mm le potrai collegare facilmente al controller wireless dualshock o dualsense della PlayStation. Inoltre puoi regolare il volume delle cuffie con il controllo che trovi direttamente sul cavetto.

Si tratta di un’offerta a tempo quindi fai veloce. A breve potrebbe sparire, dunque vai subito su Amazon e acquista le tue Trust GXT 488 Forze a soli 24,49 euro, invece che 49,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.