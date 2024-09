Trust GXT 488 FORZE: cuffie da gaming con licenza PlayStation (-51%)

Se vuoi vivere i tuoi giochi in modo più reale hai sicuramente bisogno di cuffie da gaming che siano all’altezza e garantiscano un’immersione totale. Ecco perché oggi ho deciso di segnalarti questa promozione eccellente. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Trust GXT 488 FORZE a soli 24,49 euro, invece che 49,99 euro.

Ebbene sì, ti assicuro che non ci sono errori ma solo uno sconto gigante del 51% che taglia il prezzo oltre la metà e ti permette di risparmiare più di 25 euro sul totale. Con queste cuffie da gaming cablate potrai vivere i tuoi giochi in modo molto più reale e, con il microfono incorporato, puoi parlare con i tuoi amici durante le partite online.

Trust GXT 488 FORZE: cuffie spettacolari a pochissimo

Oltre al fatto che le cuffie da gaming Trust GXT 488 FORZE hanno la licenza ufficiale PlayStation, e quindi le potrai usare sia per PS4 che per PS5, godono anche di un ottimo design confortevole. Sono molto leggere e hanno un archetto regolabile imbottito sulla parte alta in modo da poggiare delicatamente sulla testa.

Possiedono un ottimo audio, preciso e potente, grazie a driver da 50 mm che ti permetteranno di percepire ogni piccolo suono e rumore. Inoltre il microfono incorporato che puoi muovere come desideri è perfetto quando giochi con gli amici per comunicare con il tuo team. Le potrai collegare direttamente al controller wireless DUALSHOCK 4 o DUALSENSE della tua PlayStation. Con il cavo a treccia in nylon da 1,2 m non avrai problemi e possiede anche direttamente sul cavo un telecomando per il volume.

Se vuoi delle cuffie da gaming che siano performanti ma anche economiche sicuramente questo modello fa al caso tuo. Dunque non perdere tempo, dirigiti immediatamente su Amazon e acquista le tue Trust GXT 488 FORZE a soli 24,49 euro, invece che 49,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.