Truffe Telefoniche: se ricevi questa chiamata non rispondere mai

In questi giorni, una nuova ondata di truffe telefoniche sta colpendo numerosi utenti. Sono in allarme anche le persone più attente. La frode in questione sfrutta le cosiddette “robocall” e sta diventando sempre più sofisticata e diffusa. Ecco perché gli esperti dicono di non rispondere mai a queste chiamate. Puoi riconoscerle da questo schema ben preciso:

Chiamata automatica. Una voce computerizzata si spaccia per PayPal, la tua banca o addirittura le forze dell’ordine; Falsa transazione. Viene segnalata una transazione sospetta e non autorizzata, solitamente di circa 600 euro; Richiesta di interazione. L’utente viene invitato a preme un tasto per confermare o negare la transazione o per ricevere assistenza. Contatto. Una volta premuto il tasto la vittima viene messa in contatto con un truffatore reale.

Nonostante questa serie di truffe telefoniche segua un meccanismo preciso, esistono anche diverse varianti. Ecco le versioni finora segnalate:

Falso PayPal o Banca : viene inscenata una transazione sospetta sul conto;

: viene inscenata una transazione sospetta sul conto; Forze dell’ordine : la vittima viene minacciata di un mandato d’arresto per presunte attività fraudolente;

: la vittima viene minacciata di un mandato d’arresto per presunte attività fraudolente; Problemi con documenti: viene segnalata un’irregolarità con la carta d’identità o la patente.

Truffe Telefoniche: obiettivi dei criminali e consigli per difendersi

Gli obiettivi dei criminali che realizzano e diffondo queste truffe telefoniche sono almeno tre:

ottenere dati personali e bancari delle vittime; accedere ai conti correnti delle vittime; indurre le vittime a effettuare trasferimenti di denaro.

Ci sono alcuni consigli da conoscere per evitare di cadere in questa trappola, come quella dello squillo che ti svuota il conto:

riaggancia immediatamente se rispondendo alla chiamata senti una voce registrata;

se rispondendo alla chiamata senti una voce registrata; non richiamare mai un numero sospetto;

mai un numero sospetto; non fornire mai dati personali o bancari al telefono;

al telefono; contatta la tua banca o le forze dell’ordine in caso di dubbi o se sei caduto nella trappola.

In conclusione, queste truffe telefoniche sono una seria minaccia, capace di ingannare anche gli utenti più attenti e prudenti. La cosa importante per proteggersi è la consapevolezza e la prontezza nel riagganciare immediatamente di fronte a chiamate sospette.