Con uno squillo possono svuotarti il conto telefonico

Al momento sono tantissime le vittime registrate della truffa dello squillo. Definita anche Wangiri, è una forma sofisticata di frode telefonica che sta diventando sempre più diffusa e pericolosa per gli utenti di telefonia mobile. I cybercriminali, grazie a questa tecnica, sono in grado di svuotare il conto telefonico della vittima in un attimo, a sua insaputa.

Il termine “Wangiri” deriva dal giapponese che, letteralmente, significa “uno squillo e via“, descrivendo perfettamente il modus operandi di questa pericolosa truffa. Come funziona la truffa Wangiri che sta mietendo così tante vittime e che potrebbe mettere in pericolo anche te? I truffatori utilizzano sistemi automatizzati per effettuare migliaia di chiamate causali. Ecco le fasi principali:

il sistema automatizzato invia un solo squillo alla vittima, lasciando una chiamata persa; il numero visualizzato solitamente è internazionale o premium; la vittima, incuriosita o preoccupata, richiama il numero; la chiamata viene instradata verso un servizio a pagamento che addebita costi elevati prelevandoli dal conto telefonico o addebitandoli sulla bolletta telefonica.

La strategia dei truffatori è quella di tenere la vittima in linea il più a lungo possibile, utilizzando messaggi audio registrati o persino operatori reali. In questo modo massimizzano il più a lungo possibile i profitti derivanti dalle truffe premium.

Quali sono le implicazioni della truffa dello squillo (Wangiri)

La truffa dello squillo, definita anche Wangiri, nasconde serie implicazioni per le vittime:

costi elevati : gli utenti si trovano a pagare tariffe esorbitanti al minuto se richiamano il numero che li ha contattati;

: gli utenti si trovano a pagare tariffe esorbitanti al minuto se richiamano il numero che li ha contattati; stress psicologico : la paura di perdere chiamate importanti spinge le persone a richiamare numeri sconosciuti, soprattutto se si tratta di numerazioni con prefisso internazionale;

: la paura di perdere chiamate importanti spinge le persone a richiamare numeri sconosciuti, soprattutto se si tratta di numerazioni con prefisso internazionale; violazione della privacy: i truffatori sono già in possesso di informazioni personali delle potenziali vittime e potrebbero ottenerne altre durante la truffa.

Ecco alcuni consigli che possono proteggerti dalla truffa Wangiri dello squillo senza risposta:

non richiamare numeri sconosciuti, soprattutto se internazionali con prefissi stranieri che potrebbero nascondere la truffa Wangiri; utilizzare app di identificazione delle chiamate per aiutare a identificare o bloccare i numeri sospetti; segnalare i numeri sospetti informando il proprio operatore telefonico; controllare regolarmente la bolletta per scongiurare eventuali addebiti insoliti e contestarli immediatamente; bloccare i numeri sospetti utilizzando le funzioni di blocco del proprio smartphone per prevenire ulteriori chiamate.

Anche l’Europol ha messo in guarda da questo pericolo: “Wangiri è una parola giapponese che significa ‘uno squillo e via‘. È una truffa telefonica in cui i criminali ti ingannano facendoti chiamare numeri a tariffa premium“.