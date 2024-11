Truffe Telefoniche: i consigli di Enel Energia per difendersi

Le truffe telefoniche sono una pratica in aumento, soprattutto nei settori legati a luce e gas. La linea sottile adottata da molti operatori call center, ai limiti dell’illegalità, ha spinto Enel Energia a inviare ai suoi clienti tramite email un pratico prontuario con alcuni consigli su come difendersi da queste pratiche.

È vero che quando si tratta di una truffa telefonica ci viene in mente quella del Wangiri o altre con cybercriminali che hanno l’obiettivo di rubare denaro alle vittime. Tuttavia, esistono metodi anche più sottili per raggirare un utente. Ad esempio, ultimamente ci sono diversi operatori telefonici che si fingono dipendenti di aziende come Enel Energia.

Il loro obiettivo è quello di spingere l’utente a cambiare il suo contratto sottoscrivendo quello che in realtà propongono loro. Si tratta molto spesso di offerte all’apparenza convenienti, ma che in realtà non lo sono. In altri casi inventano disservizi o aumenti futuri sui prezzi. Vediamo insieme i consigli di Enel Energia per difendersi dalle truffe telefoniche più recenti.

Truffe Telefoniche: Enel Energia consiglia

Enel Energia, proprio in base all’aumento delle truffe telefoniche, ha deciso di fornire ai suoi clienti una serie di elementi per riconoscere quando qualcosa non va e difendersi. Noi abbiamo deciso di proporli in questo articolo, integrandoli anche con altri consigli forniti da esperti in sicurezza informatica. Ecco cosa devi sapere e fare: