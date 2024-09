Truffe telefoniche: come smascherare i falsi operatori

Una recente ricerca a tema sicurezza ha registrato un importante e preoccupante aumento delle truffe telefoniche. Sempre più sfruttate da cybercriminali esperti e da call center ai limiti della legalità, sono lo strumento più pericoloso e più sfruttato. Questi raggiri purtroppo hanno anche un discreto successo.

Infatti cresce non solo il numero delle truffe telefoniche, ma anche quello delle vittime che si trovano a dover affrontare conseguenze spiacevoli come contratti mai sottoscritti, tariffe elevate o semplicemente denaro rubato. I metodi sono davvero tanti, ma tutti si accomunano in una cosa: i criminali si fingono operatori di un determinato servizio o di una specifica azienda.

In pratica, questi falsi operatori si presentano come dipendenti o promotori di servizi o aziende famose. L’obiettivo è quello di infondere fiducia alla potenziale vittima, facendole credere all’affare della vita o a una proposta davvero interessante, sicura e vantaggiosa. I risultati successivi puoi immaginarli.

Truffe telefoniche: come riconoscere i falsi operatori

Non serve ingenio per riconoscere e smascherare i falsi operatori, protagonisti delle truffe telefoniche più diffuse. Alcuni elementi, prestando un po’ di attenzione durante la telefonata, possono aiutarti sicuramente per lo meno a iniziare a sentire odore di bruciato e quindi ad avere qualche dubbio sulla bontà del mittente.

Se si presenta come un operatore di un famoso e-commerce, di una banca, di un’assicurazione o di un ente pubblico fai molta attenzione. Ad esempio, Amazon – il brand più sfruttato proprio per la sua vasta diffusione e fama, non contatta mai il cliente a meno che non ci siano stati accordi prima tra l’utente e l’operatore del centro assistenza. Stessa cosa per quanto riguarda la tua banca.

Se l'operatore chiede un pagamento per telefono o al di fuori della piattaforma o del sito ufficiale del servizio, dell'ente o della tua banca allora stai parlando con un criminale. Addirittura, una delle truffe che si sta diffondendo, potrebbe chiederti di pagare tramite buoni regalo.

Se l'operatore ti chiede di installare un'app sul tuo dispositivo o di condividere una password monouso allora si tratta sicuramente di una delle truffe telefoniche di falsi operatori.

Se l'operatore ti chiede la password di accesso a uno dei tuoi account si tratta di una richiesta molto sospetta.

In tutti questi casi il nostro consiglio è quello di chiudere immediatamente la chiamata e di contattare i canali ufficiali per chiedere spiegazioni in merito. Dopodiché, appurato che si tratta di una truffa, segnala il tutto alle forze dell’ordine. Ci sono diverse modalità online tra cui scegliere.