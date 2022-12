Le truffe online non vanno in vacanza: proteggi i tuoi acquisti di Natale

Con l’arrivo delle feste molti si stanno concentrando sui regali di Natale. Si prevede un boom di acquisti su siti ed e-commerce vista ormai l’abitudine assodata in periodi di Covid-19 che ha sdoganato questo metodo di acquisto anche per i più tradizionalisti. Tuttavia, se da un lato è comodo, dall’altro occorre prestare attenzione alle truffe online.

Queste non vanno in vacanza. Al contrario i cybercriminali che le realizzano con cura lavorano molto di più. Dopo una breve pausa dal Black Friday e dal Cyber Monday eccoli di nuovo in azione in vista del Natale e degli acquisti compulsivi per i regali vari. Perciò è indispensabile tenere alta la guardia per non cadere nelle trappole del Web.

Ovviamente, sono necessari attenzione e buon senso per evitare questi pericoli. Nondimeno, oggigiorno è indispensabile anche provvedere un ausilio esterno in grado di mettere al sicuro i nostri dati, dettagli di pagamento e informazioni personali. Quindi all’atto pratico cosa ti serve effettivamente?

La prima cosa da fare per proteggersi dalle truffe online è attivare sui propri dispositivi connessi una buona VPN. Sul mercato ce ne sono tante, ma poche integrano anche funzioni da antivirus. Per questo ti consigliamo NordVPN. I suoi server forniscono un tunnel crittografato per navigare in internet in modo del tutto anonimo.

Allo stesso tempo però hai anche attiva ThreatProtection di NordVPN. Questa funzionalità è una novità nel campo delle VPN. Infatti, una volta attiva funzionerà anche senza che tu sia connesso a un suo server. Sarai protetto in modo capillare contro hacker, tracker, malware e annunci pubblicitari.

Truffe online: 5 modi per proteggere i tuoi acquisti

Ora passiamo alla pratica. Le truffe online stanno diventando sempre più diffuse e i cybercriminali trovano ogni mezzo per far cadere nelle loro trappole più utenti possibili. Perciò, ora che gli acquisti si stanno intensificando, vediamo insieme 5 modi per proteggerti da qualsiasi minaccia:

non credere alle offerte troppo belle per essere vere; non cliccare su link di dubbia provenienza contenuti in email, SMS o chat; evita di acquistare su siti e-commerce sconosciuti; verifica l’attendibilità di un e-commerce guardando le recensioni pubblicate su Trustpilot; installa NordVPN per proteggere la tua privacy e i dettagli di pagamento durante gli acquisti online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.