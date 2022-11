Proteggiti dai malware con NordVPN ThreatProtection

Oggigiorno proteggere la privacy è importantissimo, ma risulterebbe inutile senza una difesa attiva contro i pericolosi malware che abitano il Web. Ecco perché la soluzione giusta è NordVPN che integra una funzionalità interessante capace di mettere al sicuro tutti i dispositivi, anche quando non sono collegati a un suo server VPN.

ThreatProtection, inclusa nell’applicazione disponibile per tutti i sistemi operativi, è un ottimo scudo non solo contro malware, ma anche tracker, hacker, cybercriminali e annunci pubblicitari. Infatti, queste sono tutte minacce che rischiano di rubare la nostra privacy e i nostri dati personali mentre navighiamo tranquillamente online.

È risaputo che aziende commerciali importanti, come Google, Meta Platforms, TikTok e tante altre, pagano software speciali che installano su tantissimi siti internet per ottenere informazioni sul nostro conto, anche se non abbiamo attivi account con le loro piattaforme e/o con i loro servizi. Puoi ben capire che le cose sono più gravi di quanto si pensa.

NordVPN ThreatProtection: la migliore soluzione per una protezione a 360°

Effettivamente ThreatProtection di NordVPN è una soluzione all’avanguardia per ottenere, risparmiando, una protezione completa a 360°. Immagina quanti annunci pubblicitari ricevi legati a qualcosa che hai cercato poco prima su internet. Questo significa che siamo controllati costantemente quando navighiamo online.

Ferma una volta per tutte questi occhi indiscreti grazie a NordVPN che integra tutto ciò che serve alla tua privacy e ai tuoi dati per stare al sicuro senza rinunciare alla tua vita social e connessa. Tra l’altro, i suoi server offrono una velocità di connessione che può anche superare i 6730 Mbps. Niente male vero?

Non sbarazzarti di internet, ma falla finita con malware, tracker, hacker e annunci pubblicitari. Adesso è arrivato il momento di scegliere NordVPN ThreatProtection. Ottienila con il 63% di sconto e 3 mesi gratis grazie alla praticissima offerta del Black Friday.

