La Truffa Telefonica del +33 torna in Italia e fa strage

Gli utenti che hanno uno smartphone e vivono in Italia, in pratica tutti, sono in pericolo. Infatti, in questi giorni il mondo della telefonia mobile è nuovamente sotto attacco a causa di una sofisticata truffa telefonica diffusa dai criminali attraverso una chiamata con prefisso +33. Questa minaccia sta allarmando tutti gli utenti italiani e gli esperti in sicurezza.

Ancora una volta a essere sfruttato dai truffatori è il prefisso francese, apparentemente innocuo, ma potenzialmente devastante per il portafoglio dei malcapitati. Ecco perché è indispensabile conoscere questa minaccia ed evitare di rispondere a chiamate di questo tipo, soprattutto se si tratta di numerazioni internazionali e sconosciute.

Il meccanismo della truffa telefonica +33

Non è la prima volta che ci troviamo a parlare della truffa telefonica con prefisso + 33. Il meccanismo questa volta è cambiato e si sviluppa seguendo questo schema:

chiamate sospette : gli utenti ricevono chiamate da numeri con prefisso +33, che corrisponde alla Francia. Queste chiamate sono solitamente molto brevi, spesso terminano dopo uno squillo;

: gli utenti ricevono chiamate da numeri con prefisso +33, che corrisponde alla Francia. Queste chiamate sono solitamente molto brevi, spesso terminano dopo uno squillo; inganno del richiamo: proprio come nella truffa definita Wangiri, l’obiettivo dei truffatori è indurre le vittime a richiamare, attivando così un costoso servizio a pagamento che prosciuga rapidamente il credito telefonico.

Come proteggersi da queste chiamate truffa

Buone abitudini e misure preventive aiutano qualsiasi utente a proteggersi dalla truffa telefonica con prefisso +33. Ecco alcuni consigli e accorgimenti da attuare: