Truecaller ora identifica il chiamante anche su iPhone

Finalmente una delle applicazioni più usate e apprezzate dagli utenti per l’identificazione delle chiamate e il blocco dello spam è disponibile per iOS in tutta la sua completezza. Sì, la buona notizia per molti è arrivata: l’identificativo del chiamante di Truecaller ora è disponibile anche per gli utenti iPhone. Prima esclusiva solo per i dispositivi Android, l’aggiornamento ha ora debuttato anche per i telefoni di Casa Cupertino.

Con l’ultima versione di Truecaller per iOS 18.2 e successivi, tutti gli utenti avranno accesso alle funzionalità offerte dall’applicazione:

identificazione in tempo reale del chiamante ;

; blocco automatico delle chiamate spam;

ricerca tra le chiamate precedentemente identificate (fino a 2000 numeri).

Queste funzionalità, da tanto tempo disponibili su Android, sfruttano il nuovo framework Live Caller ID Lookup di Apple che consente a Truecaller di fornire informazioni sulle chiamate in modo sicuro e in tempo reale su iPhone. Insomma, una bella novità per tutti coloro che attendevano questo servizio da tempo.

Come attivare l’identificazione del chiamante su Truecaller per iPhone

L’azienda svedese ha dichiarato ufficialmente: “Caller ID di Truecaller per iPhone, identifica i chiamanti sconosciuti su WhatsApp e le chiamate regolari: visualizza il loro nome, la posizione, l’immagine del profilo e lo stato aziendale. L’apprendimento automatico avanzato contrassegna le chiamate importanti o familiari”.

Come puoi attivare questa funzionalità sul tuo iPhone? I passaggi per farlo sono semplici e veloci:

aggiorna l’app Truecaller all’ultima versione disponibile; vai su Impostazioni di iPhone; seleziona App; fai tap su Telefono; entra nella sezione Blocco chiamate e identificazione abilita tutti gli interruttori per Truecaller.

L’aggiornamento utilizza una crittografia omomorfica avanzata che garantisce la massima sicurezza dei dati degli utenti. Infatti, secondo quanto dichiarato dall’azienda svedese, questo sistema permette di elaborare le informazioni mantenendole sempre criptate, decodificandole solo sul dispositivo dell’utente in modo da garantire il massimo della privacy.

In conclusione, questa novità rende l’applicazione completa per gli utenti iOS. Grazie a Truecaller per iPhone è possibile bloccare le truffe telefoniche Wangiri e altre minacce spam.