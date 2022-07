Trovare l'ombra quest'estate non è scontato (o forse si)

Mica è scontato che si possa trovare l’ombra in campeggio, o durante una giornata in piscina, oppure quando si attrezza l’area giochi dei bambini in vista di lunghi pomeriggi estivi passati a guardare il tempo che passa. Non è scontato che si possa trovare un minimo di fresco e si possa creare un angolo al riparo dagli insopportabili (e pericolosi) raggi solari di questo 2022. Non è scontato, o forse in parte lo è: è sufficiente cercare bene. Sfogliando le misure della tenda Sunny Guard, infatti, è possibile trovare sconti nascosti che permettono di tagliare del 15% il prezzo finale.

Ombra non scontata (o forse si)

Quadrata o triangolare: dipende dall’area che si vuol coprire e, soprattutto, dalle possibilità di aggancio che si hanno a disposizione. In molti casi la soluzione migliore è nell’incrocio tra due tende triangolari, creando giochi di ombre spettacolari ed quell’ambita tregua dal sole in cerca di aria fresca e relax.

I bordi sono rinforzati e gli estremi sono dotati di anelli metallici che possono essere legati agli appoggi (muri, pali, cancellate). Vari i colori disponibili, i quali potranno creare effetti di luce scenografici e differenti schermature. Con pochi euro sarà possibile creare l’ombra che si desidera, salvaguardare il proprio smartphone dal surriscaldamento, abbattere la temperature del pavimento su cui ci si riposa e ricreare angoli di paradiso nel mezzo di una torrida estate.

L’immagine scenografica usata su Amazon per promuovere la tenda è un evidente fotomontaggio (villa e piscina non sono comprese, ouch!). Abbiamo tuttavia provato il prodotto ed ha pienamente risposto alle nostre aspettative (e così conferma la bontà delle recensioni accumulatesi nel tempo): facile installazione, forte resistenza, corde in dotazione, ombra assicurata. La promessa “waterproof” è inoltre una garanzia ulteriore anche di fronte ad eventuali improvvisi temporali. Per trovare lo sconto bisogna sfogliare misure e colori, andando in cerca della miglior combinazione per le proprie necessità.

Se l’afa non darà tregua, inoltre, non resterà che aggiungere un mini-ventilatore USB da 15,99 euro. Basta poco per sognare le Hawaii, del resto: pochi euro e un po’ di fantasia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.