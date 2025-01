Trova il mio dispositivo anche su Wear OS: l'anticipazione nascosta in una pubblicità

Non è così raro che un’azienda inserisca occasionalmente delle piccole anticipazioni nei propri teaser o annunci, di cui spesso ci si accorge soltanto a rivelazione fatta. E potrebbe essere anche il caso di Google che, in uno dei suoi primi spot pubblicitari di Pixel Watch 3 di cinque mesi fa, potrebbe aver nascosto l’arrivo di un’attesa app su Wear OS: Trova il mio dispositivo.

Un’anticipazione o un abbaglio?

Sin dal lancio, Pixel Watch include un riquadro nelle impostazioni rapide che permette l’opposto, ovvero far squillare il telefono anche quando è disattivato oppure con il silenzioso, direttamente dallo smartwatch. Piuttosto che l’app completa, quindi, possiamo aspettarci un’espansione di quanto già presente.

Su Reddit un utente ha notato qualcosa di interessante in uno dei primi annunci pubblicitari di Pixel Watch 3, rilasciato ben cinque mesi fa. Le immagini mostravano sei smartwatch con varie schermate di app: controlli di riproduzione, obiettivi Fitbit, navigazione in Google Maps, feed per Nest Doorbell. La sesta schermata mostra quella che sembra essere un’applicazione molto simile a Trova il mio dispositivo.

Si può notare, infatti, la scritta che mostra quando un dispositivo è stato rintracciato per l’ultima volta, con tanto di data e ora, e un’icona raffigurante uno smartphone stilizzato che indica un punto preciso di una mappa. Sotto, il livello di batteria e il bottone per riprodurre suono, anche se per qualche motivo è rappresentato dall’icona del Wi-Fi.

Proprio quest’ultimo dettaglio ha catturato l’attenzione degli utenti, che ora si chiedono: Google ha intenzione di portare l’app Trova il mio dispositivo su Wear OS? Oppure si tratta di un abbaglio? In ogni caso, sarebbe una buona idea per tracciare i propri dispositivi in modo rapido senza per forza utilizzare uno smartphone.