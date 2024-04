Trita, Affetta, Grattugia e Impasta grazie al Robot Kenwood a SOLI 54€!

Siamo sicuri che la tua cucina sta per accogliere un nuovo arrivato. Il suo nome è Kenwood MultiPro Go: un robot da cucina multifunzione in grado di aiutarti in un sacco di preparazione differenti! Il suo prezzo originale di 89,90€ viene completamente distrutto dallo sconto del 39%, arrivando a costare 54,99€.

Tutte le caratteristiche del Robot da cucina Kenwood

Con un motore da 650 W, nonostante le sue dimensioni compatte, questo robot da cucina offre prestazioni eccezionali per tritare, affettare, grattugiare, ridurre in purea e impastare con facilità. Il suo design salvaspazio ti consente di conservarlo comodamente sul piano di lavoro della cucina o in un cassetto quando non è in uso. La sua ciotola compatta da 1,3 litri è perfetta per le preparazioni quotidiane, consentendoti di tritare verdure, affettare carne, grattugiare formaggio e impastare ingredienti per pane, pizza e dolci con facilità.

E dimentica il fastidio di lavare i piatti a mano! Tutti gli utensili del robot sono lavabili in lavastoviglie, garantendoti una pulizia velocissima.

Kenwood MultiPro Go diventa così il tuo prezioso alleato in cucina, risparmiando tempo e fatica, consentendoti di preparare piatti deliziosi e salutari e liberando la tua creatività culinaria. Inoltre, questo dispositivo è estremamente facile da usare. Basta inserire gli ingredienti nella ciotola, selezionare la funzione desiderata e premere il pulsante di avvio. Il robot si occuperà del resto, lasciandoti libero di dedicarti ad altre attività.

Prendi subito il robot da cucina Kenwood MultiPro Go e risparmia tempo e fatica! Pagalo solo 54,99€ grazie a questo sconto del 39%!