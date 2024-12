Trenitalia, promo per le feste: i cani viaggiano GRATIS su Frecce e Intercity

Trenitalia torna, in occasione del Natale, con un’attesa promozione per i nostri amici a quattro zampe. Per tutto il periodo festivo, dall’8 dicembre all’8 gennaio 2025, i cani potranno viaggiare gratis a bordo di Frecce e Intercity. Ecco come funziona la promo.

Cani gratis a bordo: è la nuova promo Trenitalia

Solitamente, per trasportare cani di taglia grande (sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola) il costo è di 5 euro per viaggiare dalla domenica al venerdì e di 1 euro per viaggiare il sabato, su Frecce e Intercity. Sui treni Regionali, la tariffa è ridotta del 50% rispetto a quella riservata agli utenti.

In via promozionale, per il periodo che va dall’8 dicembre all’8 gennaio 2025, sarà possibile viaggiare gratis con i propri cani a bordo di Frecce e Intercity, semplicemente richiedendo l’emissione del titolo di viaggio a cui verrà detratto il normale costo.

È possibile acquistare il biglietto per il proprio animale sia in autonomia tramite sito web e app, aggiungendo al proprio biglietto il servizio “Viaggia con il tuo cane”, oppure presso le biglietterie, il self service, le agenzie di viaggio abilitate o, in alternativa, telefonando al Call Center Trenitalia.

Resta gratuito il trasporto di cani, gatti e altri animali domestici di piccola taglia in un trasportino di dimensioni massime pari a 70x30x50 centimetri, uno per ciascun passeggero. Durante le festività natalizie, potrai quindi il tuo cane con te in vacanza oppure a casa, senza dover pagare alcun costo a bordo treno grazie alla promo Trenitalia.