Trenitalia, bimbi gratis sugli Intercity. E per gli adulti sconti del 40%

Le famiglie che partono ad agosto con Trenitalia risparmiano: la compagnia ferroviaria ha, infatti, lanciato una nuova promozione che permette a tutti i bambini di viaggiare gratuitamente sui propri treni Intercity, mentre gli adulti potranno ricevere uno sconto del 40% sul proprio biglietto. L’iniziativa Trenitalia è valida per tutti i canali di vendita dell’azienda, anche online oppure tramite agenzie di viaggio abilitate. E usufruirne è semplicissimo: ecco come fare.

Trenitalia: così i bimbi viaggiano gratis

Come funziona la promozione? Innanzitutto, è bene sottolineare che è riservata a gruppi familiari, composti da due a cinque persone e che includano almeno un maggiorenne e un bambino o ragazzo di età inferiore ai quindici anni (non compiuti), che viaggiano insieme. Non è adatta, quindi, a coppie senza figli o gruppi di amici, ma è pensata espressamente a genitori che viaggiano con minorenni.

Acquistando i biglietti in un’unica soluzione, i ragazzi fino a quindici anni viaggeranno gratis, mentre gli altri componenti del gruppo (maggiorenni) potranno usufruire di uno sconto del 40% sul prezzo base intero. La promozione, ricordiamo, è valida per viaggio sui treni Intercity (no Frecce e regionali, quindi), in prima e seconda classe, esclusi i treni notturni.

L’offerta è ottima per le famiglie che viaggiano in treno, ma i posti sono limitati e variano in base al giorno, al treno e alla classe scelta in fase di acquisto. In ogni caso, è possibile riscattare la promozione (salvo disponibilità) fino alle 24 del secondo giorno precedente la partenza del treno. Il nostro consiglio, dunque, è quello di non attendere troppo per l’acquisto dei biglietti e di programmare la partenza con anticipo per risparmiare il più possibile, anche perché Trenitalia non ha annunciato fino a quando durerà l’iniziativa.