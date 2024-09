Trenitalia, addio al check-in sui treni: ecco come funzionerà il nuovo biglietto

Quella del check-in sui treni regionali è stata una novità pesantemente criticata da pendolari e viaggiatori che preferiscono la comodità del biglietto digitale. Ma ora le cose stanno per cambiare: Trenitalia ha infatti confermato nei giorni scorsi che a partire dal prossimo 21 settembre non sarà più necessario effettuare il check-in, perché il biglietto verrà validato automaticamente alla partenza del treno.

Cambia il check-in Trenitalia: ora sarà automatico

Trenitalia ha introdotto il sistema di validazione tramite check-in per chi acquista i biglietti attraverso i canali digitali della compagnia nell’agosto del 2023: in precedenza, infatti, il titolo di viaggio aveva una validità di quattro ore. Ora l’utente deve invece convalidare manualmente il biglietto acquistato prima della partenza (e non un minuto dopo), pena una multa di 5 euro.

In cambio, Trenitalia dà l’opportunità al viaggiatore di cambiare data e ora del viaggio fino al giorno prima della partenza, oppure il solo orario nel giorno di partenza del treno, gratuitamente. Una soluzione sicuramente più flessibile rispetto al passato, ma che è stata criticata per la sua scomodità: non solo è necessaria una connessione Internet (che i turisti stranieri potrebbero non sempre avere) per funzionare, ma in caso di coincidenze strette, ad esempio, i viaggiatori si sono spesso trovati impossibilitati ad effettuare il check-in una volta saliti a bordo del convoglio.

Inoltre, gli utenti hanno spesso segnalato difficoltà tecniche legate a blocchi dell’applicazione mobile, oppure alla mancata emissione del codice QR che conferma l’avvenuto check-in. Complessa anche la posizione delle agenzie di viaggio e di organizzatori di viaggi di gruppo.

È forse anche per questo che Trenitalia ha deciso di fare un passo indietro e aggiustare il sistema di verifica. A partire dal 21 settembre non sarà più necessario effettuare alcun check-in, perché questi verrà confermato automaticamente all’orario di partenza programmata del treno. Resta tuttavia la possibilità di cambiare data e orario del biglietto.