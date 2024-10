Trenitalia, 20% di sconto per il tuo prossimo viaggio a bordo delle Frecce

Foliage, mercatini di Natale o weekend sulla neve? Tra novembre e febbraio le mete per una gita fuoriporta sono infinite. Per raggiungerle puoi risparmiare a bordo dei treni Frecciarossa Trenitalia: fino alle 18 del 28 ottobre puoi ricevere un extra sconto del 20% per partenze dall’11 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, semplicemente inserendo un codice promo in fase di acquisto.

Trenitalia: ricevi uno sconto extra del 20%

Il codice promo per ottenere il 20% di sconto è: SCOPRIRE24. La promozione è valida per i treni ad alta velocità Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, esclusivamente per le offerte Super Economy e FrecciaDAYS. Il codice sarà attivo fino alle 18 di lunedì 28 ottobre, ma limitato alle sole partenze effettuate tra l’11 novembre 2024 e il 28 febbraio 2025.

Puoi acquistare il tuo biglietto, scontato, su tutti i canali di vendita Trenitalia (sito web, applicazione, biglietterie fisiche) e anche attraverso le agenzie di viaggio abilitate. La promozione è compatibile con l’opzione tiRimborso, che – al costo di 2 euro – rende tutti i biglietti rimborsabili: così non devi temere imprevisti dell’ultimo minuto.

Come per tutte le promozioni Trenitalia, anche questa è limitata a un certo numero di posti che variano in base al treno, alla classe, al servizio e al giorno. In ogni caso, l’offerta è valida per tutte le destinazioni raggiunte dalle Frecce. Ricapitolando: per ottenere un extra sconto del 20% sui treni alta velocità Trenitalia, inserisci in fase di acquisto il codice promo SCOPRIRE24 entro le 18 di lunedì 28 ottobre e prenota un biglietto per una data che va dall’11 novembre 2024 al 28 febbraio 2025.