Tre criptovalute da tenere d'occhio per la crescita pre-natalizia: $RBLZ, APT e SOL

Mentre il mercato delle criptovalute sta cercando di contrastare gli investitori al ribasso per tenere i guadagni durante il quarto trimestre, gli altcoin Aptos (APT) e Solana (SOL) promettono molto bene di recuperare prima di Natale. D’altra parte, Rebel Satoshi ($RBLZ), una nuova meme coin, sta facendo notizia per il previsto aumento del 150% della prevendita.

Quale token ha la migliore traiettoria di crescita, Aptos, Solana o Rebel Satoshi? Diamo un’occhiata alle previsioni degli analisti per il 2023 e oltre per scoprirlo!

Aptos sale al 105% nel 2023: la tendenza al rialzo continuerà!

Aptos ha registrato una performance esemplare nel 2023, dopo aver più che raddoppiato il suo prezzo. Il 1° gennaio, APT era scambiata a circa 3,45 $. Poco dopo, APT ha acquisito uno slancio rialzista e ha registrato un’impennata fino a 18,32 $ alla fine di gennaio. Questo rialzo è avvenuto in seguito al rinnovato interesse per le reti blockchain L1.

Nonostante ciò, l’entusiasmo che ha guidato la crescita di APT si è esaurito rapidamente. Di conseguenza, Aptos ha subito una notevole flessione. A novembre, APT si era stabilizzata intorno ai 7,10 $. Nonostante la correzione dei prezzi, il prezzo di novembre di APT rappresenta un guadagno del 105,80% rispetto al livello di gennaio. Inoltre, gli analisti prevedono che APT continuerà a salire nel 2023 e oltre.

In particolare, gli analisti ritengono che Aptos salirà a 8,38 $ entro Natale. A lungo termine, gli analisti hanno fissato la previsione di fine 2025 di APT a 19,63 $. Questa previsione rende APT una buona criptovaluta da acquistare. Gli analisti attribuiscono questa previsione alla maggiore adozione di Aptos grazie alla sua architettura scalabile e sicura.

Solana sale in modo astronomico: la crescita esplosiva persisterà?

Solana è salita alle stelle nel 2023. Il 1° gennaio SOL si aggirava intorno ai 9,96 $. SOL ha continuato ad avere una tendenza laterale, con movimenti minimi o nulli, per la maggior parte dell’anno prima di guadagnare terreno in ottobre. Questi guadagni sono arrivati dopo che FTX ha iniziato a vendere SOL a seguito del fallimento, con gli investitori che ritengono che alcune delle partecipazioni di FTX in SOL siano in staking o vesting.

Inoltre, Coinbase ha recentemente lanciato i Solana Futures, incrementando ulteriormente il sentimento rialzista nei confronti di SOL. A novembre, SOL si è stabilizzata intorno ai 52,25 $. Questo prezzo significa che SOL ha registrato un’impennata del 424,60% nel 2023. Se Solana dovesse continuare con questa crescita esplosiva, sarebbe uno dei migliori altcoin da acquistare ora.

Interessante notare che gli esperti ritengono che il fermento intorno a SOL la farà balzare a 67,59 $ prima di Natale. Inoltre, gli esperti hanno fissato la previsione di SOL per la fine del 2025 a 144,83 $. Gli analisti attribuiscono questa previsione alla maggiore adozione di SOL grazie alla combinazione di meccanismi di consenso Proof-of-History (PoH) e Proof-of-Stake (PoS) di Solana, che la rendono una criptovaluta più scalabile e sicura.

Rebel Satoshi è pronto a generare enormi profitti entro Natale!

Rebel Satoshi, un’imminente meme coin che mira a sconvolgere lo spazio delle criptovalute, ha consolidato la sua posizione di promettente progetto di criptovaluta nonostante sia ancora in fase di prevendita pubblica. Il successo del progetto deriva dal suo token di governance e di appartenenza, denominato $RBLZ. $RBLZ è un token ERC-20 con un’offerta totale di 250 milioni.

Tramite $RBLZ, Rebel Satoshi mira a unire la maggioranza silenziosa e a raggiungere un valore di mercato di 100 milioni di dollari. In questo modo, RebelSatoshi cerca di dimostrare che i piccoli possono unirsi, sfidare la centralizzazione e inaugurare una nuova era di decentralizzazione. Questo approccio strategico spiega perché $RBLZ è la migliore criptovaluta da acquistare ora!

A novembre, Rebel Satoshi ha iniziato l’Early Bird Round della prevendita pubblica in corso, con $RBLZ disponibile per l’acquisto a 0,010 $. Il prossimo round è chiamato Rebel, e $RBLZ salirà a 0,013 $. Grazie al salto a 0,013 $, $RBLZ avrà ricompensato gli investitori Early Bird con un ROI del 30%. Considerando che la prevendita si sta esaurendo rapidamente, questo aumento potrebbe arrivare prima di Natale.

Interessante notare che il ROI per gli investitori Early Bird salirà al 150% una volta che $RBLZ raggiungerà il prezzo di quotazione di 0,025 $. Una volta che RebelSatoshi completa la sua prevendita, $RBLZ sarà quotata sui principali DEX, ponendo le basi per ulteriori guadagni.

