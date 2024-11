Trasforma il salotto in un home theatre con questo proiettore WiFi portatile

I tuoi ragazzi ti chiedono spesso di portarli al cinema? E allora perché non portare il cinema a casa tua? Se stai pensando che sia impossibile rifatti gli occhi con questa straordinaria offerta che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello questo proiettore WiFi portatile a soli 69,99 euro, invece che 149,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che puoi vedere in pagina.

Dunque ricapitolando, puoi avvalerti di un ribasso sul prezzo originale del 27% e un ulteriore sconto con il coupon di 40 euro. In totale avrai un risparmio di 80 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Proiettore WiFi portatile per fare felice tutta la famiglia

Con questo proiettore WiFi portatile ti porti il divertimento a casa e fai tutti felici. E poi la cifra è veramente molto più bassa di quella che dovresti spendere. Grazie al suo design compatto lo puoi tranquillamente infilare in uno zainetto e portartelo ovunque. Ti basterà quindi appoggiarlo su un tavolino e proiettare le immagini che desideri sulla parete per avere il cinema direttamente in casa.

Gode di 18.000 lumen e di una risoluzione FHD a 1080 p per una visione ottimale. I colori sono vividi e intensi. Potrai regolare lo zoom per avere una proiezione da 30 pollici fino a 200 pollici. Inoltre gode delle tecnologie di connessione wireless e Bluetooth 5.2 che offrono velocità eccezionali e ti consentono di collegare praticamente qualsiasi dispositivo senza usare i cavi.

Siamo di fronte a una di quelle promozioni da prendere al volo. Perciò non aspettare che sparisca, fiondati su Amazon e acquista il tuo proiettore WiFi portatile a soli 69,99 euro, invece che 149,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il coupon che puoi vedere in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.