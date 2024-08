Trapano Percussione Wireless a soli 55€ su TEMU

Un fantastico Trapano Percussione Wireless è in offerta speciale su TEMU. Acquistalo adesso a soli 55€ circa appena, invece di 70,49€. Potente e professionale, è perfetto per lavoro e fai da te. Compatto, lo porti sempre con te con facilità. Nella confezione trovi anche 2 batterie.

Sempre pronto a lavorare per te, questo trapano avvitatore è la soluzione perfetta per fare tutto più velocemente e in maniera più precisa e professionale. Se concludi l’ordine adesso hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Cosa stai aspettando? Sbrigati, sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili.

Trapano Percussione Wireless: perfetto in tutto

Il Trapano Percussione Wireless è ideale per avvitare, montare e forare qualsiasi superficie e materiale. Grazie alla doppia velocità hai tutto sotto controllo e puoi anche gestire la potenza dei giri grazie al regolatore da 1 a 35. Acquistalo adesso a soli 55€ circa appena!

Il mandrino è estremamente resistente e garantisce un serraggio perfetto di inserti per avvitatura e punte per forare. Lavora in totale sicurezza e con estrema comodità grazie anche alla sua forma ergonomica e confortevole.

Il motore brushless senza spazzole è perfetto per dire addio a manutenzione e fastidiosi costi di riparazione e sostituzione spazzole. Acquistalo adesso a soli 55€ circa appena, invece di 70,49€. Lo trovi solo su TEMU, ma sono rimasti pochissimi pezzi.