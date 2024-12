Trapano avvitatore con percussione, valigetta e accessori tuo a 37€ su eBay

Oggi puoi fare un colpaccio e potrai fare tanti lavori fai da te senza complicarti la vita. Non dovrai nemmeno spendere chissà quali cifre. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello questo trapano avvitatore con percussione a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro.

Possiamo dire che già il prezzo di listino non era altissimo, ma con questo sconto del 25% è da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Con questo attrezzo puoi fare tutti i lavori che vuoi in modo veloce e semplice. Dai piccoli lavori a casa a quelli più grandi, non avrai assolutamente problemi.

Trapano avvitatore con percussione a prezzo shock

Il rapporto qualità prezzo di questo trapano avvitatore con percussione ha veramente dell’incredibile, ecco perché devi averlo, difficilmente riuscirai a trovare di meglio. Intanto ha un design molto pratico e maneggevole, con un’impugnatura antiscivolo e un grilletto sensibile alla pressione. Gode di una pratica luce LED che ti permette di vedere al meglio quando sei in quelle zone buie e possiede una batteria che puoi attaccare per ricaricarla facilmente.

È dotato di un motore molto potente con due velocità tra cui scegliere per fare qualsiasi lavoro e poi con la percussione non sarà un problema forare i materiali più duri. Ha un mandrino autoserrante che ti consente di cambiare le punte in un attimo e in confezione ne troverai molte di diverse misure. Gode anche di 25 impostazioni della coppia e di una batteria la litio potente.

Insomma una promozione coi fiocchi da non farsi scappare per nessun motivo. Non durerà a lungo e ci sono anche poche unità disponibili. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore con percussione a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro. Se completi l’ordine ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 4 giorni senza pagare la spedizione.