Trapano avvitatore con 2 batterie e 14 accessori in DOPPIO SCONTO Amazon

Un trapano avvitatore completo di tutto quello che ti serve per i tuoi lavoretti professionali o per il fai da te casalingo. Oggi, approfittando del doppio sconto Amazon, puoi pagarlo soltanto 46,78 euro invece di 79,96. Attenzione: per avere questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina prima di aggiungerlo al carrello.

Le caratteristiche del trapano avvitatore e i suoi accessori

Questo trapano a percussione 3-in-1 è stato pensato per darti la massima versatilità, allo scopo di avvitare e perforare, anche a percussione, con una grande facilità. La sua coppia massima di 42NM gli permette di lavorare facilmente su legno, metallo e plastica.

Il trapano funziona con due velocità variabili (0-550 RPM e 0-1850 RPM) ed una frizione a 25 posizioni per darti la potenza e la precisione che servono per qualsiasi tipo di lavoro. Molto importante in tal senso è il madrino autobloccante da 10 mm per cambiare rapidamente le punte: la luce LED integrata, invece, ti aiuta a lavorare anche nelle condizioni più difficili.

All’interno della confezione, come anticipato nel titolo, troverai due batterie agli ioni di litio da 2000mAh, così da poter avere sempre un ricambio quando serve e senza interrompere il tuo lavoro. Inoltre, avrai a disposizione una custodia per il trasporto, il caricabatterie, diverse punte perforanti e di avvitatura, un albero flessibile e un supporto per cacciavite esagonale.

Tutto quello che ti serve insomma: rendi il tuo lavoro più efficiente e preciso con questo avvitatore a batteria, spunta il coupon sconto e pagalo soltanto 46,78 euro invece di 79,96.