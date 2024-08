Trapano avvitatore a PERCUSSIONE con 2 batterie: prezzo DISINTEGRATO (55€)

Questo potente trapano avvitatore a percussione combina prestazioni elevate, durata della batteria prolungata e un’ampia gamma di accessori per soddisfare ogni tua esigenza. In gran sconto su Amazon, hai la possibilità di portarlo a casa a prezzo incredibile in questo momento. Il kit con una marea di accessori, 2 batterie e valigetta lo prendi a 55,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma disponibilità limitata.

Dotato di un motore da 45Nm di coppia massima, ti consente di gestire una vasta gamma di materiali, dal legno al metallo, con facilità e precisione. Grazie alle sue 25+3 regolazioni di coppia e alle due velocità variabili (da 0 a 450 e da 0 a 1650 giri/min), potrai scegliere la giusta impostazione per ogni tuo progetto, dal fissaggio di piccoli oggetti all’esecuzione di fori di grandi dimensioni.

Grazie alle due batterie agli ioni di litio da 2000 mAh, può funzionare ininterrottamente per 60-80 minuti, garantendoti un’esperienza di lavoro comoda e lunga quanto desideri. E grazie al caricabatterie rapido, impiegherai solo 60 minuti per ricaricarle completamente.

Il design è stato attentamente studiato per offrire il massimo comfort e controllo durante l’utilizzo. L’impugnatura ammortizzata anti-fatica e il cordino di sicurezza sul retro aiutano a ridurre l’affaticamento della mano e a prevenire gli incidenti, mentre il mandrino autobloccante da 10 mm e il sistema di bloccaggio delle punte rafforzato garantiscono un’elevata stabilità e precisione.

Come anticipato, in dotazione viene fornita un’incredibile varietà di accessori, tra cui 3 punte rotanti, 3 coclee, 3 punte piatte, 3 punte per cacciavite, un supporto per cacciavite esagonale, 9 chiavi a bussola, un adattatore a bussola, una leva di sicurezza e un manuale d’uso. Tutto raccolto in una robusta valigetta, così da avere tutto l’occorrente sempre a portata di mano.

Non lasciarti sfuggire questa golosissima opportunità Amazon a tempo limitato e porta a casa questo spettacolare trapano avvitatore wireless a percussione a 55€ circa appena. Attiva il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per avere il kit completo di valigetta, accessori e 2 batterie con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: si tratta di un’occasione super richiesta.