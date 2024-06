Trapano avvitatore 3-in-1 con 61 accessori: Amazon ti fa un SUPER PREZZO

La strumentazione per il tuo fai-da-te sta per fare il salto in avanti definitivo grazie allo sconto Amazon attivo su questo trapano avvitatore a batteria, dotato di borsa e ben 61 accessori, che puoi acquistare a soli 62,49 euro invece di 78,99. La spedizione Prime ti permette di riceverlo subito a casa.

Trapano avvitatore in offerta: le caratteristiche

Il trapano in questione è dotato di un motore ad alte prestazioni alimentato da due batterie al litio da 21V 2000mAh: potrai avere una combinazione perfetta per una super resistenza e un’operatività continua per 40-60 minuti con ogni batteria. Una batteria si ricarica completamente in soli 60 minuti, quindi avrai sempre a disposizione un set per continuare a lavorare.

L’interruttore a tre manopole funzionali lo rende estremamente versatile visto che puoi usarlo come cacciavite elettrico per serrare o allentare vari tipi di viti, come trapano per legno, piastrelle di ceramica, cemento e piastre metalliche, e come trapano a percussione per lavori più pesanti.

Il set, come anticipato, comprende ben 61 accessori: punte per trapano, chiavi a bussola, spazzole di pulizia, un albero trapano flessibile e molto altro ancora. Con due velocità (0-450 RPM e 0-1500 RPM) e 25 marce di coppia per un controllo preciso, con un massimo di 45NM di potenza, il trapano include anche delle luci a LED integrate per lavorare in ambienti ristretti o bui. Ottimo il design ergonomico con impugnatura morbida e ammortizzatore.

Aggiungi questo potente e versatile trapano avvitatore a batteria da 21V al tuo arsenale di strumenti. Approfitta dell’offerta e acquistalo a soli 62,49 euro.