Trapano avvitatore da 21V con 2 batterie, valigetta e accessori a SOLI 48€

Se fai spesso lavori a casa ti serve un attrezzo che ti consenta di essere veloce e preciso, allora dai un’occhiata a questa promozione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo trapano avvitatore a batteria a soli 48,71 euro, invece che 79,98 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto sul prezzo di listino del 32% più un ulteriore ribasso con il coupon del 10% per un risparmio totale di oltre 31 euro. In confezione troverai anche una praticissima valigetta e molti accessori utili.

Trapano avvitatore potente e accessoriato

Con questo trapano avvitatore potrai fare tantissimi lavori in modo semplice e rapido. Possiede un mandrino autoserrante che ti permette di cambiare velocemente le punte che ti servono in base al lavoro che devi fare. Gode di 25 modalità della coppia e due velocità selezionabili.

Ha un’impugnatura ergonomica e un pratico gancio in metallo per tenere il trapano sempre a portata di mano. In confezione troverai due batterie da 21 V che ti consentiranno di lavorare per tantissimo tempo. Ognuna di queste batterie è potente e si ricarica in fretta. Inoltre il trapano è dotato di una luce a LED che ti permette di vedere al meglio le zone più buie. Troverai una pratica valigetta contenente moltissimi accessori dove potrai riporre facilmente tutto l’occorrente.

Fai alla svelta perché a questa offerta non può durare molto. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria a soli 48,71 euro, invece che 79,98 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.