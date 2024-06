Trapano avvitatore con 2 BATTERIE e valigetta con ACCESSORI a soli 38€

Approfitta anche tu di questa straordinaria occasione che ti sto segnalando prima che sia troppo tardi. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo trapano avvitatore a batteria a soli 38,99 euro, invece che 79,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Dunque ora puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 25% più un ulteriore sconto del 35% per un risparmio totale di ben 41 euro. Una di quelle offerta che sicuramente non potrà durare a lungo, quindi sii rapido.

Trapano avvitatore con valigetta e 2 batterie incluse

Con questo trapano avvitatore potrai fare tantissimi lavori e infatti in confezioni trovi molti accessori che ti aiuteranno in questo. Ad esempio ci sono diverse punte per forare più superfici e i bit per il cacciavite, più un albero flessibile per le zone più difficili. Avrai anche una pratica valigetta per il trasporto e 2 batterie incluse che ti consentiranno di non fermarti mai.

Il design è molto leggero e compatto, con un’impugnatura confortevole con grip per agevolare la presa durante i lavori più complicati. Possiede un mandrino con blocco rapido che ti permette di cambiare molto velocemente e facilmente le punte e una luce LED per vedere al meglio. È dotato di 25 posizioni della coppia e due velocità.

Che stai aspettando? È chiaro che a questo prezzo andrà via come il pane. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria a soli 38,99 euro, invece che 79,99 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.