TP-Link Tapo T310: sensore temperatura e umidità SMART a BASSO COSTO (13€)

Interessante offerta per la domotica su Amazon: il sensore per il monitoraggio della temperatura e dell’umidità TP-Link Tapo T310 è infatti in offerta al minimo storico assoluto di soli 12,99 euro. Un aggiunta da non sottovalutare se hai in casa un sistema smart o vuoi iniziare a costruirne uno.

Come funziona il sensore per temperatura e umidità TP-Link

TP-Link Tapo T310 è un dispositivo eccezionale per il monitoraggio della temperatura e dell’umidità, ideale se desideri mantenere un controllo preciso e costante delle condizioni ambientali in casa. Grazie al suo sensore svizzero ad alta precisione, il T310 rileva i dati con una precisione di ±0,3 °C e ±3% di umidità relativa, aggiornandoli ogni 2 secondi.

Otterrai quindi non solo dati aggiornati continuamente, ma puoi anche attivare o disattivare automaticamente i dispositivi elettronici domestici quando le impostazioni di temperatura e umidità non rientrano negli intervalli preimpostati. Riceverai avvisi istantanei sul tuo smartphone ogni volta che i livelli di temperatura o umidità superano i limiti preimpostati, così da intervenire in prima persona per correggere le anomalie.

L’installazione è semplicissima: il sensore può essere appeso con un cordino, fissato su una superficie con adesivo o magnete, oppure semplicemente posizionato su una scrivania.

Per migliorare l’efficienza dei tuoi dispositivi elettronici e per mantenere il clima ideale in casa questo sensore è dunque perfetto: non fartelo scappare a soli 12,99 euro su Amazon.