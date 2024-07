TP-Link Tapo: PREZZO OUTLET sulla lampadina WiFi, oggi tua con 9,99€

Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio e la tua casa diventa ancora più intelligente. Dunque senza ulteriori indugi vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello la lampadina WiFi TP-Link Tapo a soli 9,99 euro, anziché 14,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 33% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare un bel po’ di soldi. Soprattutto avrai una lampadina smart in grado di colorarsi come desideri per rendere ogni stanza diversa. La puoi controllare quando sei lontano, consuma molto meno e ha un’ottima illuminazione. Davvero da non perdere.

TP-Link Tapo: lampadina colorata che controlli con la voce

Tra le tante caratteristiche della lampadina WiFi TP-Link Tapo sicuramente una delle più interessanti è la possibilità di scegliere tra 16.000.000 di colori. Così volendo puoi colorare la tua stanza ogni giorno di una tonalità diversa e se ne installi una in ogni stanza, ognuna sarà di un colore diverso.

Puoi programmare l’accensione e lo spegnimento in determinati orari ed è compatibile con Alexa e Google Assistant. Anche quando sei fuori casa, se ricordi di aver lasciato la luce accesa, la puoi spegnere con un semplice tap sul tuo smartphone. Così consumi meno. Inoltre la modalità assenza simula la tua presenza in casa, ottima soluzione quando vai in vacanza.

Non aspettare che sia troppo tardi e l’offerta sparisca. Vai subito su Amazon e acquista la tua lampadina WiFi TP-Link Tapo a soli 9,99 euro, anziché 14,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.