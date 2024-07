TP-Link Tapo C310: 2 videocamere di sicurezza per esterni a soli 69€ su Amazon

Amazon ha recentemente lanciato una promozione imperdibile per chi, soprattutto in estate, vuole dare priorità alla sicurezza domestica: un set di due videocamere di sicurezza per esterni TP-Link Tapo C310 a un prezzo scontato. Originariamente vendute a 89,99 euro, ora sono disponibili a soli 69,99 euro. Questa offerta rappresenta un’occasione eccellente per chi desidera potenziare la sorveglianza della propria casa senza spendere una fortuna.

TP-Link Tapo C310: 2 videocamere di sicurezza top di gamma

Le TP-Link Tapo C310 sono videocamere di sicurezza all’avanguardia, progettate per offrire una sorveglianza completa e affidabile. Queste videocamere sono dotate di risoluzione ultra HD 3MP, che garantisce immagini nitide e dettagliate, permettendo di identificare facilmente volti e oggetti. La qualità dell’immagine resta eccellente sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna a infrarossi che consente di monitorare l’ambiente anche in condizioni di scarsa illuminazione fino a una distanza di 30 metri.

Uno dei punti di forza delle Tapo C310 è la loro resistenza agli agenti atmosferici. Grazie alla certificazione IP66, queste videocamere sono impermeabili e resistenti alla polvere, rendendole ideali per l’uso esterno. Pioggia, neve o sole, le Tapo C310 continueranno a funzionare senza problemi, garantendo una sorveglianza costante e affidabile. Comoda e utile l’attivazione degli effetti luminosi e sonori per spaventare i visitatori indesiderati.

Le videocamere TP-Link Tapo C310 sono inoltre dotate di rilevamento del movimento avanzato. Questa funzione consente di ricevere notifiche istantanee sul proprio smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento sospetto. È possibile personalizzare le aree di rilevamento del movimento, evitando così falsi allarmi causati da animali domestici o passanti.

Un altro vantaggio delle Tapo C310 è la facilità di installazione e utilizzo. Grazie all’app Tapo, disponibile per dispositivi iOS e Android, è possibile configurare e controllare le videocamere in pochi semplici passaggi. L’app consente anche di visualizzare le immagini in tempo reale, rivedere le registrazioni e comunicare attraverso l’altoparlante integrato delle videocamere.

Le TP-Link Tapo C310 offrono anche diverse opzioni di archiviazione. È possibile salvare le registrazioni localmente su una scheda microSD (fino a 512 GB) o usufruire del servizio di archiviazione cloud offerto da TP-Link per una maggiore sicurezza.

In conclusione, l’offerta di Amazon sulle TP-Link Tapo C310 rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione o del proprio ufficio. Con un risparmio di 20 euro sul prezzo originale, queste videocamere offrono caratteristiche avanzate, facilità d’uso e affidabilità, rendendole una scelta eccellente per proteggere la propria casa. Affrettatevi a cogliere questa occasione, perché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente!