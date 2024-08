TP-Link Tapo C210: la telecamera Wi-Fi 2K costa solo 22,99€ su Amazon | BEST BUY

È il momento giusto per acquistare la TP-Link Tapo C210. La telecamera Wi-Fi da interno con sensore 2K (3 MP) è ora acquistabile al prezzo scontato di 22,99 euro, grazie a una nuova promo flash su Amazon e a un coupon di 2 euro da applicare direttamente nella pagina del prodotto, accessibile tramite il box qui di sotto. Si tratta del modello “best buy” per chi cerca una telecamera da usare in casa e in grado di offrire svariate funzionalità smart. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Tapo C210: è la telecamera Wi-Fi da usare in casa

La Tapo C210 è uno dei migliori prodotti della sua categoria, grazie a un sensore 2K in grado di catturare immagini di con risoluzione e qualità elevata. Tra le funzioni troviamo la visione notturna, il sistema di rilevamento del movimento, con AI, e anche l’audio bidirezionale. C’è anche la compatibilità con Alexa e Google Assistant oltre a uno slot per schede microSD, utile per salvare le registrazioni in locale (ma è possibile anche optare per il salvataggio in cloud).

Con la nuova offerta Amazon e il coupon sconto da 2 euro disponibili nella pagina del prodotto, Tapo C210 è ora acquistabile al prezzo scontato di 22,99 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. La telecamera è venduta direttamente da Amazon. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.