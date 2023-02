Presa Intelligente TP-Link: casa smart ad un prezzo BOMBA su Amazon

Tapo di TP-Link è ormai una garanzia per qualunque prodotto smart per la tua casa: monitor di temperatura, dispositivi per le luci, lampadine intelligenti… Di tutto. Ma se fosse possibile rendere ogni tuo dispositivo smart risolvendo la questione alla base? Questa Presa Intelligente TP-Link Wi-Fi può cambiare la tua vita domestica al solo costo di €7,99.

Presa Intelligente TP-Link: il segreto per la felicità

Con l’intuitiva app Tapo per smartphone e tablet, compatibile con iOS e Android, puoi controllare il funzionamento di questa Presa Intelligente da remoto. Puoi programmare il tuo smart plug per fornire automaticamente energia ai tuoi elettrodomestici e ai tuoi dispositivi in base alle tue necessità. Ad esempio, potresti stabilire l’accensione di una lampada in salotto al crepuscolo, anche quando sei fuori casa. A distanza ravvicinata, ti basta la tua voce: la Presa Intelligente TP-Link è compatibile con Alexa e Google Assistant. Una funzionalità interessante è la cosiddetta Modalità Assente: imponendo un timer a intervalli per l’accensione e lo spegnimento dei tuoi dispositivi, puoi simulare la presenza di qualcuno in casa per evitare intrusi indesiderati.

Per utilizzare questo plug non è necessario alcun hub apposito. Ti basterà infatti inserirlo nella presa di corrente e connetterlo alla tua rete Wi-Fi, e il gioco è fatto. TP-Link adotta severe misure di controllo di qualità; non avere alcun timore: la Presa Intelligente Tapo è certificata dalle autorità globali. È creata per avere un carico massimo di 2300W, con 10A, oltre il quale è impossibile arrivare. Questo serve a limitare il consumo energetico.

Cosa aspetti? Rendi tutta la tua casa smart con la Presa Intelligente T-Link Wi-Fi a soli €7,99 su Amazon. Sfrutta lo sconto del 38% finché sei in tempo! Dai un’occhiata all’intera linea Tapo: dalla Lampadina Intelligente al Monitor di temperatura per scacciare per sempre l’umidità dal tuo ambiente dimestico.

