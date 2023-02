Lampadina Intelligente Tapo: a casa tua da Amazon con meno di 10 euro

E se qualcuno ti dicesse che esiste una lampadina intelligente, in grado di accendersi e spegnersi con un semplice comando vocale? TP-Link ha sviluppato una vastissima gamma di prodotti Tapo, dispositivi smart per facilitare la gestione dell’ambiente domestico. A soli €9,99 la Lampadina Intelligente Tapo può essere tua, se ti affretti ad acquistarla su Amazon approfittando di questa incredibile offerta.

Lampadina Intelligente Tapo: niente di più semplice

A differenza di altri dispositivi smart TP-Link, come il Monitor di temperatura, questa lampadina non ha bisogno di un apposito Hub. Per controllarla da remoto, è sufficiente scaricare l’app Tapo e gestire così l’illuminazione della stanza che desideri collegando questo piccolo oggetto smart al Wi-Fi di casa. È possibile assumerne il controllo anche tramite Alexa, Siri e Google Assistant, per sfruttare ogni sua funzionalità. Se ne acquisti più di una, il controllo di tutte le lampadine resta semplicissimo e immediato.

Una volta configurata, la Lampadina Intelligente Tapo (con attacco E27) ascolta i tuoi comandi, manuali o vocali, e dà il via ad un vero e proprio spettacolo di luci. Con la modalità Multicolore, essa progetta facilmente tutti gli scenari per la tua routine, personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori. Puoi scegliere fino a 16 milioni di tonalità differenti, per un’atmosfera sempre unica e curata nei minimi dettagli. Alla lampadina smart piace anche scherzare. Esiste, infatti, la modalità Assente, con cui simula la presenza di persone in casa quando tu non ci sei, per scongiurare l’irruzione di visitatori indesiderati.

Con un voltaggio pari a 220 e un wattaggio di 8.7, rientra nella classe di consumo A+ ed è progettata per ridurre i consumi energetici, pur mantenendo sempre il massimo delle prestazioni. Affrettati e non perdere l’occasione di avere la Lampadina Intelligente Tapo di TP-Link a soli €9,99 con un abbonamento ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.