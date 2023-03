ToT è il conto business completo, PagoPA e SEPA inclusi: scoprilo ora

Quali sono i requisiti per definire un conto online business come completo sotto ogni punto di vista?

In realtà non esistono parametri fissi: tutto dipende dal tipo di attività lavorativa a cui si lega questo strumento di gestione finanziaria. Di certo, però, vi sono alcuni fattori più importanti di altri.

La possibilità di effettuare pagamenti PagoPA, per esempio, può essere un ottimo motivo per scegliere un determinato conto business rispetto a un altro. La capacità di gestire questo canale può portare grandi vantaggi per quanto concerne la gestione fiscale e tributaria.

Non da meno, ovviamente, sono i bonifici SEPA. Questi infatti rappresentano un ottimo modo per pagare fornitori e non solo: di fatto, è impossibile pensare a un conto digitale che non offra questo tipo di servizio.

Un servizio come Tot, in tal senso, offre adeguate garanzie. Non solo: i vantaggi legati a questa soluzione vanno ben oltre.

ToT: PagoPA, SEPA e tanti altri vantaggi per il tuo conto business

Tot è una soluzione che offre tutto il meglio dei conti correnti di concezione tradizionale con i vantaggi e le comodità di quelli digitali.

Si tratta di un conto online con IBAN italiano, abbinato a una carta di credito Visa Business. Questa consente di effettuare pagamenti contactless o tramite Google Pay, oltre che di usufruire di tutti i vantaggi collegati al circuito Visa.

Richiedendo l’attivazione del plafond di credito poi, è possibile effettuare acquisti aziendali con pagamenti fino a 60 giorni e senza interessi. Attraverso Tot è possibile, oltre ai già citati bonifici SEPA e pagamenti PagoPA, propone anche la possibilità di effettuare pagamenti SSD, deleghe F24 e tanto altro.

Infine va anche considerata la solidità offerta da questa piattaforma. Tot, infatti, può vantare una partnership con Banca Sella, uno degli istituti bancari italiani di maggior fama.

Non solo: grazie all’adesione al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi a cui aderisce tale istituto bancario, lo stesso garantisce la copertura a tutti i clienti di Tot per un massimo di 100.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.