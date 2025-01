Toshiba Canvio Basics: archiviazione portatile da 1TB e prezzo basso

Hai talmente tanti file nel tuo computer che non sai veramente da dove iniziare? Hai bisogno di trasferirli in un altro dispositivo di archiviazione e quindi ne vorresti uno che non costi troppo? Allora ecco la soluzione perfetta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’Hard Disk Toshiba Canvio Basics da 1 TB a soli 55,15 euro, invece che 80 euro.

Ebbene sì, grazie questo sconto del 31% il prezzo, che già non era altissimo in partenza, crolla drasticamente e risparmierai la bellezza di circa 25 euro. Davvero niente male per questo ottimo dispositivo che ti permetterà di archiviare tutti i dati che desideri senza nessun sacrificio.

Toshiba Canvio Basics è la migliore soluzione economica

Senza ombra di dubbio possiamo dire che l’Hard Disk Toshiba Canvio Basics ha un rapporto qualità prezzo imbattibile e rappresenta quindi una delle migliori soluzioni economiche. Nonostante costi davvero poco ha un’archiviazione eccezionale da 1 TB e dunque potrai mettere all’interno cartelle piene di file o programmi pesanti senza pensare alla memoria che si esaurisce.

È dotato di una porta USB super veloce con interfaccia 3.2 Gen 1 che offre una lettura e una scrittura sequenziale che va dai 120 MB/s fino a 150 MB/s. Il tempo che fai clic e ciò che dovrai trascrivere sarà già nella cartella di destinazione. Ha un design elegante e moderno, molto resistente e troverai in confezione il suo cavetto USB. È subito compatibile con Windows, Xbox One e Ps4 senza nessuna installazione e potrai collegarlo ad altri dispositivi con la giusta formattazione.

Non attendere ulteriormente perché a questa cifra andrà a ruba. Perciò prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Hard Disk Toshiba Canvio Basics da 1 TB a soli 55,15 euro, invece che 80 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.