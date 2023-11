Toshiba CANVIO BASICS 4TB: MEGA sconto del 36% su Amazon

Se sei alla ricerca di una soluzione affidabile e capiente per archiviare i tuoi file digitali, non perdere l’occasione di acquistare l’eccezionale Toshiba CANVIO BASICS da 4TB, attualmente in offerta con uno sconto del 36% su Amazon. Questo hard disk esterno è la risposta alle tue esigenze di archiviazione, offrendoti prestazioni straordinarie a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 102,50 euro.

Toshiba CANVIO BASICS 4TB: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con dimensioni compatte di soli 50 x 50 x 28 cm e un peso di 280 grammi, il Toshiba CANVIO BASICS è incredibilmente portatile, ideale per chi è in movimento. Il suo fattore di forma da 2,5 pollici lo rende perfetto per l’utilizzo con PC, Mac e Linux, offrendo una flessibilità senza pari.

Questo hard disk esterno è dotato di una capacità massiccia di 4TB, garantendo spazio sufficiente per conservare foto, video, documenti e molto altro ancora. La sua interfaccia USB 2.0/3.0 garantisce un trasferimento dati veloce ed efficiente, consentendoti di archiviare e accedere ai tuoi file in modo rapido e senza intoppi.

Il Toshiba CANVIO BASICS è alimentato tramite USB, eliminando la necessità di alimentatori esterni e semplificando ulteriormente la tua esperienza di archiviazione. Anche se non sono incluse batterie, il peso leggero di 280 grammi lo rende comunque estremamente facile da trasportare.

Compatibile con Windows, questo hard disk richiede una formattazione aggiuntiva per l’utilizzo con sistemi operativi Mac OS, garantendo la massima flessibilità per gli utenti di entrambe le piattaforme.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Il Toshiba CANVIO BASICS da 4TB è la soluzione di archiviazione esterna ideale, offrendoti affidabilità, capacità e velocità a un prezzo imbattibile di soli 102,50 euro. Acquistalo oggi e libera spazio sul tuo dispositivo, garantendo un archivio sicuro e accessibile per tutti i tuoi file digitali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.