Torna l'offerta Coop Voce con ben 300 Giga: il primo mese è gratis

A partire da oggi, 3 ottobre, e fino al prossimo 27 ottobre, Coop Voce renderà nuovamente disponibile la vantaggiosa offerta dedicata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero (MNP), permettendo loro di attivare la tariffa Extra 300 con il primo mese gratuito.

Come attivare l’offerta Coop Voce Extra 300

L’offerta Coop Voce Extra 300 si distingue per una configurazione piuttosto generosa: minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS, e 300 GB di traffico dati su rete TIM fino al 4G, con un costo pari a 9,90 euro al mese. Tuttavia, l’opzione del primo mese gratuito è riservata solo ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità, ma anche gli attuali utenti di Coop Voce potranno attivare questa tariffa al medesimo prezzo rinunciando però alla prima mensilità gratuita.

Non è la prima volta che Coop Voce propone Extra 300: un’offerta simile era stata lanciata in occasione degli Europei di calcio 2024 ma con condizioni ancora più vantaggiose, includendo l’attivazione e i primi due mesi gratuiti per i nuovi clienti. Come detto, la promozione attuale è rivolta sia ai nuovi clienti MNP che a quelli già esistenti, ma per questi ultimi è previsto un contributo di attivazione di 9,90 euro, che si aggiunge al canone del primo mese. Per i nuovi clienti, invece, la spesa iniziale è di 10 euro, comprensiva del costo della SIM.

L’offerta può essere attivata anche tramite il canale Self SIM o in formato eSIM. Infatti, dallo scorso luglio, Coop Voce ha introdotto la possibilità di identificarsi tramite SPID, rendendo l’attivazione della SIM più semplice e veloce rispetto alla tradizionale videoidentificazione. Per quanto riguarda il traffico extrasoglia, una volta terminati i 300 Giga disponibili la connessione viene bloccata senza costi aggiuntivi, mentre al superamento del tetto massimo di SMS sono applicate le normali tariffe base.

Si ricorda che è possibile rinnovare anticipatamente l’offerta tramite l’app CoopVoce: se il credito residuo non fosse sufficiente al momento del rinnovo, l’offerta verrebbe sospesa per 30 giorni durante i quali basterebbe una nuova ricarica per riattivarla.