Torino-Spezia: le migliori soluzioni streaming dall'estero

Torino-Spezia è in programma per domani, domenica 15 gennaio 2023, alle ore 15:00. Valida per la Serie A TIM 2022/23, questa partita è un’esclusiva DAZN. In questo articolo non parleremo però del match, ma di come poterlo vedere in streaming dall’estero.

Ti elencheremo le migliori soluzioni per riuscire ad accedere senza limitazioni né censure ai contenuti live della piattaforma nonostante non ti trovi in Italia. Perciò dedica qualche minuto del tuo tempo alla lettura per risolvere una volta per tutte il problema delle restrizioni geografiche.

Per prima cosa devi sapere che le soluzioni migliori e legali sono effettivamente solo due. La prima si può applicare quando ti trovi in un Paese membro dell’Unione Europea e quindi compatibile alla portabilità transfrontaliera. La seconda, invece, si applica quando sei in un Paese fuori dall’Unione Europea o se hai bisogno di ottimizzare la tua connessione rendendola sicura e stabile.

Vediamo la prima. Se ti trovi in un Paese dell’Unione Europea ti basterà solo la tua iscrizione a DAZN. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Torino-Spezia: una VPN è sempre un’ottima soluzione

Passiamo ora alla seconda soluzione per vedere Torino-Spezia in streaming dall’estero. Se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea oppure se vuoi ottimizzare la tua connessione devi affidarti a una buona VPN. In commercio ce ne sono tante, ma come NordVPN non ce n’è nessuna.

Attivandola su tuo dispositivo potrai cambiare la tua posizione virtuale aggirando le limitazioni imposte da DAZN o da qualsiasi altra piattaforma. Inoltre, se ti trovi all’estero, sia in UE che fuori UE, hai bisogno di una navigazione online protetta e anonima.

Per questo NordVPN è una soluzione indispensabile, al di là del Paese in cui ti trovi. WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti sono spesso il “Cavallo di Troia” di hacker, malware e cybercriminali per infettare i dispositivi delle vittime.

Con NordVPN ottieni il massimo della protezione e della privacy. I suoi server forniscono un tunnel crittografato che rende anonima la tua navigazione. Inoltre, ThreatProtection ti difende contro hacker, malware, tracker e annunci pubblicitari.

