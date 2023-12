Tonno in scatola: 6 lattine da 145 grammi a 7€ su Amazon (promo SCORTA)

Ben 6 lattine da 145 grammi di eccellente tonno in scatola in olio di semi di girasole. Una gustosa scorta, firmata direttamente da Amazon, che seleziona i suoi fornitori con grande attenzione alla qualità delle materie prime. In promozione, la confezione la porti a casa a 7€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitata.

Non quelle piccole, in promozione ci sono le lattine grandi da ben 145 grammi. Non al naturale, ma ben condite con olio di semi di girasole, il più delicato.

La selezione di prodotti alimentari a marchio Amazon è una garanzia: puoi scegliere quello che più ti piace, risparmiando e portando a casa articoli di qualità. Per fare qualche esempio, oltre al tonno, in promozione puoi trovare:

farina di mandorle 500 grammi a 4,91€;

pistacchi tostati e salati, 200 grammi a 5,20€;

100 capsule compatibili con sistema Nespresso a 11,99€.

Dunque, c’è più gusto a fare la spesa con i prodotti “by Amazon”: guarda l’intera selezione di prodotti e scegli i tuoi preferiti adesso. ricevi tutto in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.