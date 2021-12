Tomb Raider Trilogy gratis è disponibile su Epic Games Store

Tutto vero! Tomb Raider Trilogy è l'ultimo regalo di Natale 2021 riservato agli iscritti Epic Games Store.

La raccolta della trilogia reboot è disponibile infatti per il riscatto gratuito da oggi fino alle ore 17 del 6 gennaio 2022: Tomb Raider (2013), Rise of The Tomb Raider e Shadow of The Tomb Raider possono essere richiesti ai link seguenti senza alcun costo aggiuntivo!

Tomb Raider Trilogy: una raccolta strepitosa in regalo su Epic Games Store

Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, in occasione dei rumor che avevano anticipato la notizia, e non possiamo che ripeterci oggi: Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, nome completo della collection, è indubbiamente un regalo che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Sviluppata da Crystal Dynamics, è la trilogia reboot/prequel dell'intera iconica saga di Lara Croft: un viaggio iniziato nel 2013 con il primo episodio per poi concludersi con Shadow of The Tomb Raider. Un percorso di crescita non solo per la celebre eroina, ma anche per ognuno dei giochi che raccontano il suo percorso.

Se il primo capitolo rappresentava un nuovo inizio, con pregi e difetti del caso, i due episodi successivi hanno alzato l'asticella proponendo una grafica mozzafiato, un gameplay frenetico e coinvolgente e un forte accento sulla narrativa, in pieno stile Uncharted.

La Definitive Survivor Trilogy era stata resa disponibile inizialmente solo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Adesso debutta anche su PC. E in regalo su Epic Games Store: davvero non male!