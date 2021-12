Tomb Raider Trilogy gratis su Epic Games Store dal 30 dicembre?

Il 30 dicembre è l'ultimo giorno previsto per l'iniziativa natalizia di Epic Games Store che ci ha regalato finora un gioco al giorno. Dopo i grandi “botti” rappresentati da Prey e Control, adesso pare toccare a Tomb Raider Trilogy come regalo conclusivo.

Come è trapelato su Reddit, pare infatti che Epic abbia intenzione di chiudere in bellezza la sua promozione regalando una raccolta che di fatto contiene ben tre giochi: il reboot di Tomb Raider del 2013 e i relativi successori, Rise of The Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

RUMOR (EPIC GAMES STORE):



Apparently, the "Tomb Raider: Trilogy" will be available for FREE on December 30, according to what appears to be a legit leak posted on r/EpicGamesPC! pic.twitter.com/qn8FC7PlU2 — Shiina (@ShiinaBR) December 27, 2021

Non ci sono ancora conferme ufficiali e dovremo presumibilmente aspettare direttamente il 30 dicembre, quando alle ore 17 la collection dovrebbe essere disponibile. Staremo a vedere.

Tomb Raider Trilogy in regalo? Scopriamo cosa contiene la raccolta!

Nel frattempo, facciamo un rapido recap sui contenuti di Tomb Raider Trilogy. Come si diceva nei paragrafi precedenti, si tratta di una collection pensata per mettere insieme l'intera serie reboot iniziata nel 2013 con Tomb Raider e proseguita con Rise of The Tomb Raider e Shadow of The Tomb Raider.

Sviluppata da Crystal Dynamics, la trilogia ha rappresentato un vero e proprio restart per l'intera serie, offrendoci l'intero percorso di Lara Croft: dai suoi impacciati inizi come esploratrice e avventuriera fino ad arrivare alla completa maturazione nel terzo capitolo.

I tre giochi si sono contraddistinti per uno stile diverso rispetto i Tomb Raider che tutti conoscevamo: una forte attenzione sulla narrativa, contenuti più dark e violenti e un gameplay che mischiava elementi da action adventure ad altri tipici degli sparatutto in terza persona, risultando in questo senso molto simile alla saga di Uncharted.

La Trilogy è arrivata proprio quest'anno per raccogliere tutte le edizioni definitive di ogni gioco, con miglioramenti grafici e qualsiasi contenuto aggiuntivo post-lancio. Adesso potrebbe diventare l'ultimo regalo di Natale di Epic Games Store. Vedremo il 30 dicembre.