Il nuovo video pubblicato da Ubisoft mostra in azione Tom Clancy's XDefiant, free-to-pay in uscita prossimamente. Il filmato consiste in circa 6 minuti di gameplay catturati direttamente dalla closed beta del gioco.

XDefiant prende alcune caratteristiche tipiche degli altri capitolo della serie Tom Clancy's, come Rainbow Six e Ghost Recon, e le evolve per offrire un gunplay frenetico e ricco di variabili. Lo shooter gratuito sviluppato da Ubisoft mette alla prova i giocatori con una serie di abilità e gadget da utilizzare in maniera tattica e intelligente, coordinandosi con i compagni di squadra e mettendo a ferro e fuoco le diverse mappe disponibili al lancio.

Non manca la possibilità di scegliere tra le varie fazioni e di personalizzare la classe in base al proprio stile di gioco. Di recente lo sviluppatore francese ha mostrato in video le 2 mappe disponibili durante la closed beta di Tom Clancy's XDefiant, due scenari molto diversi tra loro e fitti di coperture, zone rialzate, luoghi chiusi e spazi all'aperto.

