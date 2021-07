Ubisoft di recente ha annunciato il nuovo FPS multiplayer Tom Clancy's XDefiant, in uscita prossimamente per PC, PlayStation e Xbox. Nelle scorse ore la software house francese ha mostrato – tramite un breve filmato su YouTube – le mappe di gioco disponibili durante il Closed Test, ovvero il periodo nel quale alcuni giocatori avranno la possibilità di provare il gioco in anteprima.

Le mappe mostrate sono 2, Emporium e Air & Space, la prima è ambientata in un centro commerciale abbandonato con zone interne ricche di dettagli e aree esterne innevate. La seconda mappa è totalmente al chiuso, in una sorta di museo aerospaziale piuttosto suggestivo.

Il periodo di Closed Beta di Tom Clancy's XDefiant inizierà il prossimo 5 agosto e sarà disponibile soltanto in Canada e negli Stati Uniti. Non sappiamo se e quando i server di test saranno accessibili anche dall' Europa, in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale del nuovo FPS free-to-play fortemente ispirato a Rainbow Six Siege.

Intanto Ubisoft ha subito – nel primo trimestre del 2021 – un forte calo in termini di incassi (-17%). L'analista Daniel Ahmad da la colpa alla mancanza di giochi importanti durante l'ultimo anno, ma la software house ci tiene a specificare di aver destinato oltre l'80% degli investimenti allo sviluppo di videogiochi tripla A. Si parla sia di proprietà intellettuali del tutto inedite che di nuovi capitoli di importanti franchise, come l'ambizioso Assassin's Creed Infinity e Avatar: Frontiers of Pandora, presentato di recente durante l'E3 2021.

Videogames