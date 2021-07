Come di consueto, Ubisoft ha pubblicato i risultati finanziari dei primi 3 mesi del 2021, i dati mostrano un guadagno in calo rispetto allo scorso anno. Nello specifico la software house francese registra un -17%, che rappresenta ingenti perdite economiche per un colosso di fama internazionale come Ubisoft.

Il noto analista Daniel Ahmad ha studiato i dati pubblicati, sottolineando come il mercato nordamericano sia ancora il più redditizio per Ubisoft. Sebbene il PC sia cresciuto – passando dal 21% al 24% – le console restano la principale fonte di guadagno, in testa troviamo PS4 e PS5, seguite da Xbox One e Xbox Series X|S.

Al netto di un'ingente calo di guadagni, Ubisoft ci tiene a specificare che la società ha destinato oltre l'80% degli investimenti allo sviluppo di videogiochi tripla A di un certo spessore. Si parla sia di proprietà intellettuali del tutto inedite che di nuovi capitoli di importanti franchise, come l'ambizioso Assassin's Creed Infinity e Avatar: Frontiers of Pandora, presentato di recente durante l'E3 2021.

Il restante 20% circa è impiegato per lo sviluppo di titoli free-to-play, come il nuovo Tom Clancy's XDefiant, annunciato appena qualche giorno fa tramite una live su YouTube.

