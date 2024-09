Titolare di una carta Poste? Richiedi il 5% di sconto sull'abbonamento DAZN

Poste Italiane, attraverso il suo programma fedeltà ScontiPoste dedicato ai soli titolari di una carta delle carte di pagamento disponibili, ha dato poco ricordiato ai suoi utenti, tramite notifica, la possibilità sottoscrivee un abbonamento DAZN con il 5% di sconto – sotto forma di cashback.

Come ricevere 5% di sconto DAZN

Di recente, DAZN ha apportato dei “ritocchi” ai prezzi dei propri abbonamenti, aumentandoli. È forse anche per questo motivo che Poste Italiane ha deciso di ricordare ai propri utenti della possibilità di risparmiare sull’abbonamento alla nota piattaforma di streaming sportivo, grazie a una promozione attiva, peraltro, già dal 2023.

Ma in cosa consiste? Facciamo prima un passo indietro per capire cos’è ScontiPoste. Si tratta di un programma fedeltà rivolto ai soli titolari di una carta di pagamento PostePay e BancoPosta che permette loro di risparmiare semplicemente facendo acquisti, nei negozi fisici oppure online convenzionati. Si tratta, in poche parole, di una formula cashback: l’importo scontato sarà accreditato, infatti, direttamente sulla carta.

E così funziona anche la promozione che riguarda DAZN. Per ottenere il 5% di sconto in cashback, basta sottoscrivere un abbonamento Standard utilizzando uno degli appositi codici prepagati sulla piattaforma dedicata, da acquistare utilizzando Postepay o BancoPosta come metodo di pagamento. I codici prepagati sono disponibili per gli abbonamenti Standard 3 mesi (a 119,90 euro anziché 134,97) e Standard 1 mese, al costo di 44,99 euro.

Il rimborso cashback verrà accreditato entro 5 giorni a partire dalla contabilizzazione della transazione. Le carte prepagate, invece, possono essere attivate entro un anno dall’acquisto, direttamente dal sito web ufficiale di DAZN nell’apposita sezione “REDEEM”. Nessun vincolo previsto: è sempre possibile disdire l’abbonamento prima della scadenza per evitare addebiti indesiderati, usufruendo comunque del 5% di sconto su DAZN.