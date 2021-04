Tiscali Smart 50 è la nuova tariffa dell’operatore virtuale sotto rete TIM a meno di 9 euro mensili. Questa promo è per ora attivabile esclusivamente nei rivenditori autorizzati.

Tiscali Smart 50: i dettagli

L’offerta in questione prevede un bundle di 50 Giga di internet in 4G fino a 225 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 100 SMS a soli 8,99 euro al mese. Nel canone mensile sono inclusi anche il trasferimento di chiamata e la segreteria telefonica senza costi aggiuntivi.

La promo inoltre non ha nessun costo extra e non prevede aumenti contrattuali come la maggior parte delle tariffe dei vari virtuali.

Smart 50 di Tiscali Mobile è disponibile per tutti i clienti che necessitano di cambiare operatore oppure a coloro i quali desiderano attivare un nuovo numero.

Inoltre, anche gli attuali clienti di Tiscali potranno attivare la nuova promo corrispondendo 11 euro una tantum direttamente da app oppure chiamando il servizio clienti.

Costi ed altro

Come la Smart 70 che abbiamo visto qualche giorno fa, anche questa interessante promozione non ha nessun costo di attivazione. Inoltre, è previsto un ammontare di 10€ relativo al costo della SIM. Il costo mensile viene rinnovato ogni mese su credito residuo.

