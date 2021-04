Tiscali dovrebbe lanciare online a partire da domani la sua nuova promo Smart 70 4G che sarà disponibile a meno di 8 euro al mese.

Tiscali Smart 70: ecco i dettagli

L’offerta in questione gode di minuti illimitati verso tutti i numeri di telefonia fissa e mobile in Italia, 100 SMS sempre verso tutti e ben 70GB di internet a soli 7,99€ al mese.

La nuova promo della gamma Smart include la segreteria telefonica, il trasferimento di chiamata e la navigazione in hotspot senza costi aggiuntivi. La copertura a cui si appoggia Tiscali è la medesima di quella dell’operatore TIM. Nello specifico, la Smart 70 4G è utilizzabile anche in 4G+ con una velocità massima di 225 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload.

Inoltre, tale tariffa è attivabile sia richiedendo un nuovo numero sia portando il proprio da un altro gestore.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è completamente gratuito. L’unica spesa da sostenere è pari a 20 euro ed include il costo della scheda SIM e quello relativo alla prima ricarica.

La promozione prevede l’addebito del canone mensile su conto corrente o carta di credito ed è attivabile anche dai già clienti Tiscali. Smart 70 non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale né costo nascosto.

