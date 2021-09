Se stai pensando di cambiare gestore sul tuo smartphone, hai di fronte un'occasione TOP (sia nella forma che nella sostanza). Si tratta, infatti, di un canale privilegiato di “operator attack” nel quale Tiscali dà fondo a tutto lo sconto possibile pur di strapparti al tuo vecchio operatore per assaggiare le qualità dell'offerta mobile del gruppo. L'offerta si chiama infatti Tiscali Mobile Smart 70 Top, dove proprio la parola “Top” differenzia l'offerta rispetto alla già ottima Tiscali Mobile Smart 70.

Tiscali Mobile Smart 70 Top

Partiamo dalle caratteristiche, che l'offerta ha in comune con il profilo Smart 70:

70GB di traffico dati

chiamate illimitate

100 SMS

Tiscali poggia la propria connettività sulla rete TIM e garantisce pertanto piena copertura su tutto il territorio nazionale con velocità di punta in download che arrivano a 225 Mbps. Il prezzo, ufficialmente pari a 8,49 euro, gode dell'offerta attuale che consente di abbassare ulteriormente la soglia di ingresso in questa offerta nella quale il traffico dati è estremamente elevato e le esperienze di videochiamata, streaming video e musica sono chiaramente servite al meglio.

Basterebbero queste premesse per rendere l'offerta già incredibilmente appetibile, visto che il prezzo di offerta parte da 7,99 euro al mese. Ma con la “Top” si va in realtà anche oltre perché il prezzo è di 6,99 euro al mese e l'approccio è chiaro: si va all'attacco.

Per chi cambia operatore

L'offerta è declinata in base a quello che è l'operatore di provenienza. Per poter accedere all'offerta Smart 70 Top bisogna quindi partire da questa pagina, cliccare su “scopri” e quindi indicare quale sia l'operatore di partenza: l'avviso recita “Scopri l'offerta che ti abbiamo riservato online” e pone una semplice domanda sul desiderio o meno di mantenere il proprio numero.

Se si sceglie di mantenere il proprio numero (optando per la portabilità dello stesso) e se l'operatore scelto è compatibile, l'offerta sarà abilitata e basterà quindi seguire le istruzioni a schermo. L'offerta da 6,99 euro è valida ad esempio per chi proviene da WindTre, Vodafone, Iliad o piccoli operatori come Ho., PosteMobile, VeryMobile e altri operatori virtuali. TIM e Kena sono esclusi, ma provenendo da questi operatori sarà comunque possibile stipulare la Smart 70.

Il costo di attivazione, pari tipicamente a 10 euro, è annullato per tutti i nuovi clienti sia nel caso Smart 70 che nel caso Smart 70 Top. I costi legati al superamento delle soglie previste dall'offerta sono inoltre estremamente trasparenti:

In territorio nazionale, al raggiungimento della soglia dati prevista, la connessione proseguirà con l'applicazione di 30cent/MB.

Al raggiungimento del 95% di traffico incluso nell'offerta sarà possibile acquistare il pacchetto aggiuntivo semplicemente rispondendo al messaggio con la stringa comunicata: “EXTRA100SMS” per avere 100 SMS extra al costo di 1,50€ e “SOS1GB” per 1GB extra al costo di 2€.

Sono queste però circostanze estremamente rare poiché, con 70GB di offerta disponibili, è chiaro come il traffico dati sia estremamente alto e ampiamente sufficiente ad esempio per chi voglia seguire la propria squadra del cuore da mobile su DAZN. Un'offerta inevitabilmente intrigante, insomma: se prima non eri certo di voler cambiare operatore, ora hai almeno 70 buoni motivi per farlo. L'operazione è rapida e semplice: per partire basta un click. Top!

