Tiscali ha lanciato la nuova offerta di Natale con minuti, sms e 250GB

Tiscali ha recentemente sostituito la sua offerta Smart 250 con una nuova proposta pensata per il periodo natalizio, denominata Tiscali Smart 250 Promo Natale.

Questa tariffa si rivolge ai nuovi clienti, sia che decidano di attivare un nuovo numero e sia che optino per la portabilità da un altro operatore, e sarà disponibile fino al prossimo 7 gennaio.

Come attivare l’offerta Tiscali Smart 250 Promo Natale

La promozione di Tiscali prevede un costo mensile di 9,99 euro: include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 sms e ben 250 Giga di traffico dati in 4G, con addebito sul credito residuo o tramite ricarica automatica.

L’attivazione dell’offerta Tiscali Smart 250 Promo Natale prevede un costo iniziale di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM, a cui si aggiunge una ricarica minima di 9,99 euro per coprire il primo mese dell’abbonamento. Sul sito ufficiale viene specificato che il metodo di pagamento standard è la ricarica automatica tramite conto bancario o carta di credito. In caso di mancato pagamento, l’offerta viene convertita automaticamente in ricarica manuale con un costo maggiorato di 12,99 euro mensili, pur mantenendo invariato il traffico incluso.

Per chi preferisce attivare l’offerta di Tiscali nei punti vendita fisici, è possibile scegliere la versione su credito residuo senza alcuna modifica al prezzo o ai contenuti. Tuttavia, bisogna sottolineare che questa promozione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti e non offre attualmente la possibilità di accesso al 5G. Infatti, la tecnologia 4G+ e successive è riservata unicamente alle offerte abilitate al 5G, e non sono previste opzioni aggiuntive per l’upgrade.

Smart 250 Promo Natale si presenta come una soluzione competitiva e vantaggiosa, soprattutto per chi cerca una tariffa generosa in termini di traffico dati e chiamate, senza spendere troppo. Rimane però limitata all’utilizzo in 4G, un aspetto da considerare per chi è interessato alle reti di nuova generazione. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Tiscali.