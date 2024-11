Tineco iFLOOR 5 Breeze crolla al minimo storico: lava e aspira in 1 mossa

Non ti preoccupare più delle pulizie in casa e di quanto possano essere stancanti quando c’è Tineco iFLOOR 5 Breeze che fa tutto al posto tuo. Tu passalo con un semplice aspirapolvere ma in realtà lui non solo aspira ma lava anche i tuoi pavimenti con un sistema intelligente ed efficace. È senza fili, ha una potenza eccezionale ed è ideale per più tipologie di superficie. Puoi acquistarlo a soli 229€ su Amazon, il minimo storico grazie al coupon da 70€ che spunti con un click.

Tineco iFLOOR 5 Breeze, perché scegliere questo modello?

Rapporto qualità prezzo eccezionale per Tineco iFLOOR 5 Breeze che è un mostro delle pulizie. A te sembrerà di passare semplicemente un aspirapolvere ma in realtà dietro di te lascerai una striscia di pulito eccezionale e profondo. Tutto questo con una sola passata.

Il sistema è il più famoso al mondo e il marchio in questione è il responsabile di averlo fatto diventare un successo. L’elettrodomestico è dotato anche di un’azione aggiuntiva ossia lasci ai pavimenti immediatamente asciutti per evitare che tu debba aspettare e perdere tempo.

Hai due modalità a disposizione: Eco e Max. In base allo sporco seleziona uno o l’altra e ottieni sempre i massimi risultati. A tal proposito ti faccio notare che ci sono ben due serbatoi: uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca che viene raccolta. Questo perché l’aspirapolvere pulisce sempre ed esclusivamente con acqua pulita.

Hai a disposizione 35 minuti di autonomia che sono più che sufficienti. Quando hai terminato, rimetti il tuo Tineco sulla base di ricarica e avvia la autopulizia per farlo tornare come nuovo senza sporcarti le mani.

A soli 229€ su Amazon, Tineco iFLOOR 5 Breeze è il prodotto 2in1 di cui non fare a meno in casa. Se sei interessato all’acquisto, apri la pagina e spunta il coupon da 70€ con un solo click senza perdere tempo. Si tratta del minimo storico.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.